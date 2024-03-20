Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У шкіряному топі-корсеті і мініспідниці: акторка у спокусливому луку відсвяткувала день народження

У шкіряному топі-корсеті і мініспідниці: акторка у спокусливому луку відсвяткувала день народження

У шкіряному топі-корсеті і мініспідниці: акторка у спокусливому луку відсвяткувала день народження

Кейлі Ковен / Фото: Getty Images

Кейлі Ковен обтислим вбранням підкреслила струнку фігуру.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська акторка Кейлі Ковен. Дівчина йшла до клуб Sayers, де організувала вечірку з нагоди свого щоб 26-річчя.

Кейлі Ковен / © Getty Images
Кейлі Ковен / Фото: Getty Images

Кейлі мала сексуальний вигляд. На ній був бежевий шкіряний костюм, який був зімітований під денім. Вбрання складалося з топу-корсету на блискавці і мініспідниці з металевими кільцями. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Ковен.

Взута вона була у чорні туфлі з ремінцями. Волосся Кейлі уклала в локони і зробила ніжний макіяж.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація