У шкіряному топі та обтислих джинсах: Ельза Госк блиснула декольте

Шведська топмодель Ельза Госк потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

33-річну Ельзу сфотографували дорогою на вечірку DL1916 у Трайбеку. На образ ексангела Victoria's Secret не можна було не звернути увагу. Ельза була одягнена у чорний шкіряний топ із глибоким вирізом на декольте та вузькі чорні джинси, які вона заправила у високі замшеві чоботи на підборах.

Ельза Госк / Getty Images

Особливо в очі впадало декольте моделі. Відтоді, як Ельза Госк народила дитину у лютому 2021 року, її форми помітно змінилися. Аутфіт модель також доповнила червоною помадою на губах і підкреслила рум'янами вилиці, а довге біле волосся просто розпустила.

До Нью-Йорка Ельза приїхала, схоже, на роботу. Але у своєму Instagram модель опублікувала кілька фотографій, на яких зазнімкована з дочкою.

(гортайте фото праворуч)

Читайте також: