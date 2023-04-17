У шкіряному топі та широких штанях: 76-річна Шер на показі фільму у Лос-Анджелесі

Це історичний фільм режисера Стівена Вільямса. Дія фільму відбувається наприкінці XVIII століття за французького королівського двору. Головний герой – темношкірий музикант та композитор Жозеф Болонь, шевальє де Сен-Жорж, прозваний за свої таланти "чорним Моцартом".

Шер / Фото: Associated Press

Шер з'явилася на спецпоказі в стильному шкіряному топі на замку, під яким виднілася чорна спідня білизна. Зверху одягла коротку сіту куртку і підібрала до луку чорні штани з високою талією на гумці. Зірка розпустила своє кучеряве волосся, зробила гарний макіяж з рожевими тінями на повіках і нанесла ніжно рожевий блиск на губи.

Шер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у співачки зараз роман із 37-річним музичним керівником звукозаписної компанії Def Jam Олександром Едвардсом. Шер має чудовий вигляд і не соромиться роману з чоловіком набагато років молодше за неї.

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