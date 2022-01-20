У шкіряному топі та з яскравим макіяжем: Дженніфер Лопес похизувалася образом

У шкіряному топі та з яскравим макіяжем: Дженніфер Лопес похизувалася образом

Лук вийшов сміливим, сексуальним і, звичайно ж, стильним.

Співачка та акторка Джніфер Лопес опублікувала Instagram два нові кадри. На першому фото вона позує вдома біля каміна. Образ знаменитість вибрала дуже ефектний, адже поєднала шкіряний топ на бретельках та білі штани від Ami Paris із золотими прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

На другому фото зірка була зазнымкована в цьому ж вбранні, однак доповнила його шкіряним жакетом Et Ochs. Волосся Дженніфер зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила яскравий макіяж.

"У куртці чи без?" — Запитала вона шанувальників.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

Можливо, знімок став компліментом французькому дизайнеру Александро Матіуссі, який якраз учора презентував у Парижі нову осінньо-зимову колекцію Ami Paris 2022-2033.

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