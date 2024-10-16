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У шкіряному вбранні і червоних чоботах: Зої Салдана у стильному образі з'явилася у Нью-Йорку

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У шкіряному вбранні і червоних чоботах: Зої Салдана у стильному образі з'явилася у Нью-Йорку

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Акторка обрала для свого аутфіту популярні нинішнього сезону кольори.

Зої Салдана потратила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка вийшла у світ у стильному аутфіті трендового кольору.

На ній був шкіряний костюм шоколадного відтінку від бренду Tod's, який складався з подовженого топу і спідниці міді з розрізом. На плечі Зої накинула світло-коричневий тренч і взула шкіряні високі чоботи на шпильках.

Зої Салдана / © Getty Images
Зої Салдана / Фото: Getty Images

У Салдани було хвилясте укладання, ніжний макіяж, чорний манікюр і каблучки на руках.

Нагадаємо, Зої Салдана на прев'ю-показі фільму "Емілія Перес" постала у стильному образі total black від бренду Schiaparelli. На ній були широкі штани й оксамитовий корсетний топ, прикрашений вишивкою з бісеру.

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