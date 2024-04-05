У шкіряному зеленому плащі та чоботях: стильна Дуа Ліпа під прицілом папараці у Лондоні

Дівчина полюбила шкіряні плащі. Ліпа вже має кілька варіантів цього верхнього одягу.

Британська співачка Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці у Лондоні, коли прямувала на інтерв'ю, щоб розповісти про свій новий альбом Radical Optimism. Альбом має стати третім у кар'єрі 28-річної знаменитості.

Дівчина одягнулася по-весняному. На Дуа була кофта на замку, яку вона поєднала з короткими шортами, також співачка одягла капронові колготки та чоботи.

Як верхній одяг вона обрала зеленвй вільний шкіряний плащ, який був трохи виконаний у ретростилістиці. Завершили вбрання Ліпи чорна велика сумка в руках, легкий макіяж та укладання. Її волосся, як і раніше, було вишневого відтінку.

Дуа Ліпі / Фото: Getty Images

Подібний стиль дуже сподобався дівчині, оскільки також нещодавно вона з'явилася на вулиці у довгому зеленому шкіряному плащі, який був від бренду Raf Simons з колекції осінь-зима 2019, а ось доповнила вона його сумкою Hermes Birkin та сонцезахисними роговими окулярами.

Під приціл фотографів вона потрапила з актором Каллумом Тернером на лондонському вокзалі Сент-Панкрас після того, як вони вийшли з поїзда, який прибув з Парижа до Лондона.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер / Фото: Getty Images

Вперше вони викликали чутки про роман на початку січня і стали більш публічними.

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