У шкіряному жакеті і мінішортах зі шнурівками: Дуа Ліпа блиснула пласким животом на сцені

Дуа Ліпа стала однією з головних зірок на премії Brit Awards 2024 у Лондоні. Вона отримала нагороду у номінації за найкраще попвиконання.

Ми вже писали, що на червоній доріжці співачка позувала у зухвалому луку. На ній була обтисла чорна шкіряна сукня від Versace з пікантним V-подібним вирізом.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Цього дня на церемонії Ліпа виступила зі своїм новим треком Training Season. Зірка показала не лише свої вокальні здібності, а й чудову фізичну форму: вона енергійно танцювала і демонструвала різні акробатичні трюки.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Ліпа мала сексуальний вигляд у сміливому образі total black. На ній був шкіряний жакет, який вона одягла на бюстгальтер, шкіряні мінішорти зі шнурівками, капронові колготи і чоботи на стійких підборах.

У цьому аутфіті Дуа похизувалася пласким животом.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Волосся вона розпустила, зробила макіяж із акцентом на очах і приділила багато уваги прикрасам на шию і руки.

Ліпа з'явилася на сцені ще в одному шкіряному аутфіті: корсеті із зображенням хрестів і широких штанях із камінням. На обличчі у неї були окуляри, а на шиї – срібний трьохярусний ланцюжок.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

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