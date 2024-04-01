У шкіряному жакеті та джинсах: Джорджина Родрігес сходила з дітьми на футбол

Багатодітна мати показала, як провела вихідні з дітьми.
30-річна модель, інфлуенсер Джорджина Родрігес відвідала один із матчів футбольної команди "Аль-Наср", в якій грає її коханий та батько її дітей – португалець Кріштіану Роналду.
На спортивний захід дівчина одягла елегантний образ, що складався з оливкового топу, смарагдового шкіряного жакета з великими золотими гудзиками та чорних широких джинсів. Її образ доповнювали червоний "хижий" манікюр та чорна крокодиляча сумка Birkin.
Родрігес із дітьми спостерігала за грою Роналду із VIP-сектору стадіону.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.
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