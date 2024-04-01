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У шкіряному жакеті та джинсах: Джорджина Родрігес сходила з дітьми на футбол

У шкіряному жакеті та джинсах: Джорджина Родрігес сходила з дітьми на футбол

Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Багатодітна мати показала, як провела вихідні з дітьми.

30-річна модель, інфлуенсер Джорджина Родрігес відвідала один із матчів футбольної команди "Аль-Наср", в якій грає її коханий та батько її дітей – португалець Кріштіану Роналду.

Джорджина Родрігес з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

На спортивний захід дівчина одягла елегантний образ, що складався з оливкового топу, смарагдового шкіряного жакета з великими золотими гудзиками та чорних широких джинсів. Її образ доповнювали червоний "хижий" манікюр та чорна крокодиляча сумка Birkin.

Джорджина Родрігес з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Родрігес із дітьми спостерігала за грою Роналду із VIP-сектору стадіону.

Джорджина Родрігес з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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