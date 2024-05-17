У шкіряному жакеті та прозорій спідниці: Ріанна під прицілом папараці сходила на святкову вечерю

Ріанну знову помітили на вулиці в Нью-Йорку, але цього разу зірка прямувала на розкішну вечерю зі своєю родиною. Згідно з виданням Daily Mail, вона святкувала випускний вечір свого брата в італійському ресторані Mamo.

На зірці був стильний лук, в якому вона поєднала чорну сукню з прозорою спідницею та шкіряний жакет на ґудзиках.

Вбрання Ріанна доповнила туфлями на підборах, колготками та сумкою від Dior, сонцезахисними окулярами та декількома прикрасами з діамантами. Волосся зірка просто розпустила та вирівняла.

Ріанна / Фото: Getty Images

Цей її вихід у світ стався невдовзі того, як Ріанну помітили з бойфрендом. Папараці заскочили її у червоному вбранні, коли вона йшла святкувати День матері.

Ріанна / Фото: Getty Images

Читайте також: