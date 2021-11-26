У шкіряному жакеті та з кучерями: "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала фоловерів

У шкіряному жакеті та з кучерями: "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала фоловерів

Співачка показала образ із церемонії троянд і зізналася, що їй не терпиться поділитися своєю любовною історією.

Головна героїня романтичного реалітішоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – опублікувала в Instagram нові знімки. На них співачка постала у шкіряному жакеті гранатового кольору від українського бренду OLYA MAK. На талії був пояс із плетінням.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Її кучеряве волосся було зібране у високу зачіску з випущеними пасмами. У макіяжі були підкреслені чорним олівцем очі, а на губах була помада персикового відтінку.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

До фіналу проєкту "Холостячка" залишилося зовсім небагато. І Огнєвіч підігріває інтерес своїх фоловерів.

"Усього лише два випуски "Холостячки" та фінал. Хто ж він? Я зроблю помилку чи зроблю правильний вибір? Повірте, історія моя зворушлива, красива та драматична. Вже не терпиться поділитися з вами", — написала під світлинами Злата.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Раніше артистка показала відверті фото, на яких вона позувала оголеною у ванні з піною. Злата була з укладанням, насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді та з елегантними сережками.

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