У шоколадних панчохах та прикрасах Cartier: ефектна Моніка Беллуччі приміряла сміливі образи

60-річна італійська акторка та модель – Моніка Беллуччі – стала головною зіркою нового випуску китайської редакції журналу Elle. На обкладинці глянцю вона позувала в красивому образі: шоколадному тренчі з поясом і в кольє у вигляді змії із зеленим великим камінням від Cartier. Її волосся просто випрямили, а візажисти зробили її фірмовий макіяж з акцентом на димчасті тіні для повік.

(гортайте фото вправо)

Однак у фотосесії акторка приміряла і більш пікантні луки: наприклад, шоколадні панчохи та кофту з підв'язками для них; чорну асиметричну сукня, вдягнуту на напівпрозорий кетсьют, а також прозорий топ і чорну мініспідницю. Всі образи доповнювали розкішні прикраси Cartier.

(гортайте фото вправо)

Раніше, нагадаємо, Моніка Беллуччі із коханим – режисером Тімом Бертоном – відвідала відкриття 16-го кінофестивалю Люм'єр у Ліоні. Для появи на івенті актриса вибрала не свій улюблений колір – чорний, а трендовий – коричневий. На ній була сукня по фігурі шоколадного відтінку від бренду Saint Laurent з драпіруванням і оголеними плечима.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Моніка Беллуччі: розкішні образи акторки (11 фото)