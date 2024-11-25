У шоколадній дублянці і синій мініспідниці: стильна Ешлі Робертс на вулицях Лондона

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls вдало поєднала у своєму аутфіті коричневий і синій кольори.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли йшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитість мала стильний вигляд у синій водолазці в рубчик, мініспідниці такого самого кольору і чорних капронових колготах. На плечі вона накинула шоколадну дублянку і взула чорні чоботи на стійких підборах. У руці Ешлі несла чорну сумочку з крокодилячої шкіри.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Робертс зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Ешлі Робертс одягла гламурну сукню з блискітками і квітами на світський захід.

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