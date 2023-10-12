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У шоколадній мереживній білизні: британська телезірка продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст

У шоколадній мереживній білизні: британська телезірка продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1959
Час на прочитання
1 хв
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У шоколадній мереживній білизні: британська телезірка продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у сексуальній білизні.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову порцію пікантних знімків.

Глоя приміряла мереживну білизну шоколадного кольору і влаштувала собі імпровізований фотосет у гардеробній.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Красуня продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Феррі похизувалася пишними сексуальними грудьми.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій спокусливий лук вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із накладними пишними віями, підвіскою на ланцюжку і золотим годинником.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі показала гарячі світлини у червоному комплекті білизни.

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Дата публікації
Перегляди
1959
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