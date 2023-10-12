У шоколадній мереживній білизні: британська телезірка продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у сексуальній білизні.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову порцію пікантних знімків.
Глоя приміряла мереживну білизну шоколадного кольору і влаштувала собі імпровізований фотосет у гардеробній.
Красуня продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.
А ще Феррі похизувалася пишними сексуальними грудьми.
Свій спокусливий лук вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із накладними пишними віями, підвіскою на ланцюжку і золотим годинником.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі показала гарячі світлини у червоному комплекті білизни.
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