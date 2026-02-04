У шоколадній мінісукні і короткій шубі: реперка Lizzo потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі

Lizzo / © Getty Images

Реклама

Папараці заскочили реперку Lizzo на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона йшла на івент.

Для свого виходу вона обрала коротку сукню шоколадного відтінку з драпуванням, зверху якої одягла коричневу коротку шубу. На ній також були сірі колготи і шкіряні коричневі гостроносі слінгбеки.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo зробила зачіску з кучерями, макіяж із коричневою помадою і довгий мідно-коричневий манікюр із ефектом омбре. У руці вона тримала різнокольорову сумочку. Вуха зірка прикрасила великими сережками-кільцями з камінням, шию — масивним намистом із камінням, а на руці була золота каблучка.

Реклама

Нагадаємо, Lizzo на вечірку GQ «Людина року» у Лос-Анджелесі прийшла у шовковій білизняній сукні кольору айворі.