У шоколадній мінісукні і короткій шубі: реперка Lizzo потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі
37-річна реп-виконавиця в екстремально короткому вбранні вийшла в світ.
Папараці заскочили реперку Lizzo на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона йшла на івент.
Для свого виходу вона обрала коротку сукню шоколадного відтінку з драпуванням, зверху якої одягла коричневу коротку шубу. На ній також були сірі колготи і шкіряні коричневі гостроносі слінгбеки.
Lizzo зробила зачіску з кучерями, макіяж із коричневою помадою і довгий мідно-коричневий манікюр із ефектом омбре. У руці вона тримала різнокольорову сумочку. Вуха зірка прикрасила великими сережками-кільцями з камінням, шию — масивним намистом із камінням, а на руці була золота каблучка.
Нагадаємо, Lizzo на вечірку GQ «Людина року» у Лос-Анджелесі прийшла у шовковій білизняній сукні кольору айворі.