ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній мінісукні і короткій шубі: реперка Lizzo потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі

37-річна реп-виконавиця в екстремально короткому вбранні вийшла в світ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Папараці заскочили реперку Lizzo на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона йшла на івент.

Для свого виходу вона обрала коротку сукню шоколадного відтінку з драпуванням, зверху якої одягла коричневу коротку шубу. На ній також були сірі колготи і шкіряні коричневі гостроносі слінгбеки.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo зробила зачіску з кучерями, макіяж із коричневою помадою і довгий мідно-коричневий манікюр із ефектом омбре. У руці вона тримала різнокольорову сумочку. Вуха зірка прикрасила великими сережками-кільцями з камінням, шию — масивним намистом із камінням, а на руці була золота каблучка.

Нагадаємо, Lizzo на вечірку GQ «Людина року» у Лос-Анджелесі прийшла у шовковій білизняній сукні кольору айворі.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie