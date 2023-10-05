Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У шоколадній мінісукні і шкіряних чоботях: Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком

У шоколадній мінісукні і шкіряних чоботях: Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
857
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У шоколадній мінісукні і шкіряних чоботях: Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

32-річна модель коротким вбранням підкреслила струнку фігуру.

Емілі Ратаковскі потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки Нью-Йорком.

Модель мала стильний вигляд. На ній була трикотажна мінісукня шоколадного відтінку з довгими рукавами, яку вона скомбінувала з чорними шкіряними чоботами на невисоких підборах "рюмочка". Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Аутфіт Ратаковскі доповнила чорною сумкою. Вона розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі оголила плечі у сексуальній сукні на модному шоу в Парижі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
857
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація