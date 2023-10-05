У шоколадній мінісукні і шкіряних чоботях: Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком

32-річна модель коротким вбранням підкреслила струнку фігуру.
Емілі Ратаковскі потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки Нью-Йорком.
Модель мала стильний вигляд. На ній була трикотажна мінісукня шоколадного відтінку з довгими рукавами, яку вона скомбінувала з чорними шкіряними чоботами на невисоких підборах "рюмочка". Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт Ратаковскі доповнила чорною сумкою. Вона розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі оголила плечі у сексуальній сукні на модному шоу в Парижі.
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