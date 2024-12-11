У шоколадній мінісукні і з собакою на руках: зірка реаліті блиснула пишними грудьми

Емма Ернан вийшла у світ у спокусливому аутфіті.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.
Красуня вийшла на прогулянку разом зі своїм домашнім улюбленцем, якого несла на руках.
Емма мала ефектний вигляд у шоколадній мінісукні у смужку, у якій продемонструвала стрункі ноги. Вбрання було без бретельок і мало відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди.
Аутфіт Ернан доповнила чорними лакованими мюлями і чорною сумкою Hermès Birkin.
Білявка уклала волосся в локони, зробила макіяж, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки – браслетами, годинником і каблучками.
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