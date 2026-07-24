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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній мінісукні з декольте до пупка: Теяна Тейлор у пікантному луку сходила на вечірку

Американська співачка й акторка продемонструвала сміливий образ, який підкреслив її гарну фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор потрапила під приціл папараці, коли прямувала на вечірку у Нью-Йорку.

Для нічного виходу зірка обрала обтислу шоколадну мінісукню з глибоким декольте аж за пупок. Вбрання мало відкриті плечі, драпування на стегнах, металеве кільце біля пупка і довгі декоративні смуги тканини, що спадали майже до землі.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Провокаційна сукня підкреслила пишний бюст, тонку талію і стрункі ноги Теяни. Вона поєднала її з коричневими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями.

На плечі Тейлор несла невелику сумку у тон вбрання. Образ вона доповнила золотим ланцюжком Van Cleef & Arpels на шиї і золотими браслетами на зап’ясті.

У зірки було укладання з м’якими локонами і макіяж з коричневою помадою і рожевими рум’янами.

Нагадаємо, Теяна Тейлор вийшла в світ у чорній прозорій сукні, під якою не було бюстгальтера.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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