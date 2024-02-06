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У шоколадній обтислій сукні: топмодель Жасмін Тукс продемонструвала гарний образ

У шоколадній обтислій сукні: топмодель Жасмін Тукс продемонструвала гарний образ

Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Днями зірка святкувала свій день народження.

Топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – 1 лютого відзначала свій день народження, їй виповнилося 33 роки. Вона зібрала своїх друзів та близьких на популярному курорті серед селебріті – островах у Карибському морі, Теркс та Кайкос.

Для святкової вечері Жасмін обрала гарний вечірній образ. Вона одягла обтислу сукню шоколадного кольору від бренду Helsa з високим коміром і вузлом на животі. Свій образ Тукс доповнила шоколадним клатчем від Saint Laurent та великими золотими сережками.

Нагадаємо, раніше топмодель Жасмін Тукс похизувалася підтягнутими сідницями. Вона показала серію знімків, зроблених біля басейну.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

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