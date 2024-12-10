У шоколадній сорочці і з лакованою сумкою: Анна Трінчер у стильному луку прийшла до кінотеатру

Анна Трінчер відвідала прем'єру української комедії "Збори ОСББ", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".

Співака продемонструвала на івенті стильний лук. Вона одягла сорочку трендового нинішнього сезону кольору – шоколадного, яку поєднала з чорними штанями.

Анна Трінчер/Пресслужба

Аутфіт Анна доповнила лакованою сумкою кольору бургунді, золотими сережками і каблучкою. Трінчер зробила укладання з легкими локонами, вечірній макіяж і червоний манікюр.

Нагадаємо, на прем'єру також завітала Ольга Сумська, яка постала у сукні з квітковою вишивкою і чорному жакеті.

Про фільм:

Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лави не здатні порозумітися у цьому питанні. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?

Фільм "Збори ОСББ" від 12 грудня у національному прокаті. Трейлер можна подивитися тут.

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