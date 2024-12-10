У шоколадній сорочці і з лакованою сумкою: Анна Трінчер у стильному луку прийшла до кінотеатру

Артистка стала гостею прем'єрного показу українського фільму.
Анна Трінчер відвідала прем'єру української комедії "Збори ОСББ", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".
Співака продемонструвала на івенті стильний лук. Вона одягла сорочку трендового нинішнього сезону кольору – шоколадного, яку поєднала з чорними штанями.
Аутфіт Анна доповнила лакованою сумкою кольору бургунді, золотими сережками і каблучкою. Трінчер зробила укладання з легкими локонами, вечірній макіяж і червоний манікюр.
Нагадаємо, на прем'єру також завітала Ольга Сумська, яка постала у сукні з квітковою вишивкою і чорному жакеті.
Про фільм:
Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лави не здатні порозумітися у цьому питанні. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?
Фільм "Збори ОСББ" від 12 грудня у національному прокаті. Трейлер можна подивитися тут.
Читайте також:
- У ліфі зі стразами і мініспідниці: Анна Трінчер у сексуальному образі відвідала прем'єру фільму "Ворон"
- У мініспідниці і топі з рюшами: Анна Трінчер у кокетливому луку озвучила головну героїню містичного трилеру
- У лосинах і футболці з вузлом: Анна Трінчер блиснула пласким животом на прем'єрі українського фільму