У шоколадній спідниці і без макіяжу: Памела Андерсон на вечірці у Лос-Анджелесі

57-річна акторка продовжує займатися промокампанією стрічки, у якій зіграла головну роль.
Памела Андерсон відвідала вечірку Utopia The Last Showgirl "Остання танцівниця", присвячену номінаціям на "Золотий глобус". Івент відбувся у The Hollywood Roosevelt у Лос-Анджелесі.
Там знаменитість з'явилася у бежевому светрі вільного крою з високою горловиною та в шоколадній спідниці міді. Аутфіт Памела доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими туфлями.
Вона, як зазвичай, була без макіяжу на обличчі і зі своїми фірмовими бровами-нитками. Андерсон розпустила волосся, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками і завершила лук бежевим манікюром.
У стрічці "Остання танцівниця" режисерки Джіи Копполи Памела грає Шеллі, танцівницю з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, яке тривало десятиліття, добігає кінця.
Нагадаємо, Памела Андерсон на прем'єрі фільму "Остання танцівниця" у Лас-Вегасі постала у молочно-білому пальті, чорних щільних колготах і лакованих туфлях.
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