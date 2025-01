У шоколадній спідниці і без макіяжу: Памела Андерсон на вечірці у Лос-Анджелесі

Памела Андерсон відвідала вечірку Utopia The Last Showgirl "Остання танцівниця", присвячену номінаціям на "Золотий глобус". Івент відбувся у The Hollywood Roosevelt у Лос-Анджелесі.

Там знаменитість з'явилася у бежевому светрі вільного крою з високою горловиною та в шоколадній спідниці міді. Аутфіт Памела доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими туфлями.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Вона, як зазвичай, була без макіяжу на обличчі і зі своїми фірмовими бровами-нитками. Андерсон розпустила волосся, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками і завершила лук бежевим манікюром.

У стрічці "Остання танцівниця" режисерки Джіи Копполи Памела грає Шеллі, танцівницю з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, яке тривало десятиліття, добігає кінця.

Нагадаємо, Памела Андерсон на прем'єрі фільму "Остання танцівниця" у Лас-Вегасі постала у молочно-білому пальті, чорних щільних колготах і лакованих туфлях.

Читайте також:

Красиві образи Памели Андерсон (18 фото)