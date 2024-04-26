У шоколадній сукні-бюстьє: красива Алессандра Амбросіо вийшла у світ

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – як амбасадор прийшла на презентацію нової колекції швейцарської годинникової компанії Omega.

Для свого світського виходу зірка обрала елегантний образ: вона одягла шоколадну фатинову сукню-бюстьє з драпіруванням, яка ідеально сиділа на стрункій фігурі моделі. Її образ доповнювали прозорі босоніжки, витончені браслет і кольє і, звичайно, годинник на руці. На обличчі Але був макіяж у теплих відтінках, а на ключиці та плечі нанесено шиммер.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо на честь Дня Землі показала архівні фото, де позувала повністю оголеною.

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