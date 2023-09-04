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У шоколадній сукні і без білизни: експерша леді Франції сяяла на фестивалі у Венеції

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У шоколадній сукні і без білизни: експерша леді Франції сяяла на фестивалі у Венеції

Карла Бруні / Фото: Associated Press

55-річна італо-французька топмодель та експерша леді Франції Карла Бруні відвідала Венеційський кінофестиваль.

На червоній доріжці Карла сяяла у чорній сукні зі шлейфом та овальним вирізом на декольте та бантом на шиї від Valentino, доповнивши її босоніжками на високих шпильках від Santoni та прикрасами Chopard.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

А також Бруні відвідала галаконцерт фонду з дослідження ВІЛ та СНІДу amfAR, що відбувся під час Венеційського кінофестивалю.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

Карла Бруні з'явилася там у шоколадній максісукні на одне плече, яку одягла на голе тіло. Волосся її було зібране у високу зачіску, на обличчі був макіяж, а у вухах гарні сережки-вісячки з камінням. На зап'ясті у неї сяяв широкий дорогоцінний браслет, а на пальцях кілька каблучок із камінням.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

Також на галавечорі була присутня співачка Ріта Ора. Вона була в боді і прозорій максісукні, спричинивши фурор на доріжці.

Карла Бруні / © Associated Press
Карла Бруні / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1254
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