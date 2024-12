У шоколадній сукні і гостроносих ботильйонах: красива Керрі Вашингтон на івенті у Нью-Йорку

Керрі Вашингтон відвідала презентацію зимової обкладинки журналу DuJour, яку вона прикрасила. Захід відбувся у Нью-Йорку.

В інтерв'ю виданню вона розповіла про свою роль у воєнній драмі The Six Triple Eight.

Для своєї появи зірка обрала цікаву сукню трендового шоколадного відтінку з різними фактурами, яка складалася з корсетного топу, атласної смужки на грудях та асиметричної спідниці з плісованою вставкою.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Лук Керрі доповнила чорними гостроносими ботильйонами на шпильках і сіро-чорним клатчем. Аутфіт акторка доповнила молочним манікюром, елегантною зачіскою з низьким пучком і випущеними спереду пасмами, а також ніжним макіяжем із розтушованими стрілками. Вуха вона прикрасила срібними сережками, а руки – браслетом і каблучками з камінням.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон потрапила під приціл папараці у вбранні кольору бургунді і на високих платформах.

