У шоколадній сукні і красивих прикрасах: Ума Турман в елегантному образі відвідала галавечір

54-річна акторка у вбранні Fendi популярного нинішнього сезону кольору з'явилася на заході.
Ума Турман завітала на галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
Перед фотографами акторка з'явилася в елегантному луку. На ній була кутюрна атласна сукня максі трендового шоколадного відтінку від Fendi.
Аутфіт Ума доповнила гарними прикрасами від ювелірного бренду Ana Khouri: золотими сережками з діамантами і браслетом із цього комплекту. Вона зробила елегантну зачіску і вечірній макіяж.
На червоній доріжці Турман сфотографувалася з режисером фільму "Кримінальне чтиво" – Квентіном Тарантіно. До речі, цьогоріч стрічка святкує ювілей – 30 років із моменту її виходу.
Нагадаємо, Ума Турман у коричневому костюмі-трійці потрапила під приціл папараці.
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