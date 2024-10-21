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У шоколадній сукні і красивих прикрасах: Ума Турман в елегантному образі відвідала галавечір

У шоколадній сукні і красивих прикрасах: Ума Турман в елегантному образі відвідала галавечір

У шоколадній сукні і красивих прикрасах: Ума Турман в елегантному образі відвідала галавечір

Ума Турман / Фото: Associated Press

54-річна акторка у вбранні Fendi популярного нинішнього сезону кольору з'явилася на заході.

Ума Турман завітала на галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами акторка з'явилася в елегантному луку. На ній була кутюрна атласна сукня максі трендового шоколадного відтінку від Fendi.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Аутфіт Ума доповнила гарними прикрасами від ювелірного бренду Ana Khouri: золотими сережками з діамантами і браслетом із цього комплекту.  Вона зробила елегантну зачіску і вечірній макіяж.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Турман сфотографувалася з режисером фільму "Кримінальне чтиво" – Квентіном Тарантіно. До речі, цьогоріч стрічка святкує ювілей – 30 років із моменту її виходу.

Ума Турман і Квентін Тарантіно / © Associated Press
Ума Турман і Квентін Тарантіно / Фото: Associated Press

 Нагадаємо, Ума Турман у коричневому костюмі-трійці потрапила під приціл папараці.

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