У шоколадній сукні і красивих прикрасах: Ума Турман в елегантному образі відвідала галавечір

54-річна акторка у вбранні Fendi популярного нинішнього сезону кольору з'явилася на заході.

Ума Турман завітала на галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами акторка з'явилася в елегантному луку. На ній була кутюрна атласна сукня максі трендового шоколадного відтінку від Fendi.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Аутфіт Ума доповнила гарними прикрасами від ювелірного бренду Ana Khouri: золотими сережками з діамантами і браслетом із цього комплекту. Вона зробила елегантну зачіску і вечірній макіяж.

Ума Турман / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Турман сфотографувалася з режисером фільму "Кримінальне чтиво" – Квентіном Тарантіно. До речі, цьогоріч стрічка святкує ювілей – 30 років із моменту її виходу.

Ума Турман і Квентін Тарантіно / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ума Турман у коричневому костюмі-трійці потрапила під приціл папараці.

Читайте також:

Образи акторки Уми Турман (12 фото)