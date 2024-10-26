У шоколадній сукні і крокодилячих туфлях: Ніколь Шерзінгер у стильному образі з'явилася на вулицях Нью-Йорка

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls мала стрункий і гарний вигляд у вбранні трендового відтінку.

Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Вона мала ефектний вигляд.

На артистці була сукня міді трендового шоколадного кольору без рукавів, з розрізом та цікавими вставками з кільцями на тулубі. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Ніколь.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила коричневими гостроносими туфлями на високих шпильках.

У Шерзінгер було укладання з легкими локонами, макіяж із пишними віями і коричнево помадою, а також манікюр кольору бургунді. На пальці у неї красувалася каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у леопардовій сукні і з золотою сумочкою сходила до бродвейського театру.

Читайте також: