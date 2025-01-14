У шоколадній сукні і високих чоботах: Іванка Трамп у стильному луку дала інтерв'ю

Іванка Трамп у стильному аутфіті побувала на інтерв'ю. Для цього вона обрала вбрання трендового відтінку.

На ній була довга шоколадна сукня без рукавів. Талію вона підкреслила широким поясом в тон із металевою пряжкою.

Іванка Трамп/Instagram

Лук Іванка доповнила коричневими високими чоботами на стійких підборах. У неї було рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, Іванка Трамп в обтислій чорній сукні похизувалася стрункою фігурою.

Читайте також: