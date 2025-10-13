- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У шоколадній сукні і з гарними локонами: британська модель продемонструвала ефектний лук
Джессіка Гейл поповнила гардероб стильною обновкою.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Джессіка Гейл поділилася в Instagram відео, на якому похизувалася ефектним луком.
Красуня постала в шоколадній обтислій сукні максі, яка чудово підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало пояс із драпуванням і металевою брошкою.
Лук Гейл доповнила шкіряною сумкою бордового кольору та босоніжками на шпильках у тон. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із довгими віями, білий манікюр і золоті сережки у вухах.
