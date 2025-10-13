ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній сукні і з гарними локонами: британська модель продемонструвала ефектний лук

Джессіка Гейл поповнила гардероб стильною обновкою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Джессіка Гейл поділилася в Instagram відео, на якому похизувалася ефектним луком.

Красуня постала в шоколадній обтислій сукні максі, яка чудово підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало пояс із драпуванням і металевою брошкою.

Лук Гейл доповнила шкіряною сумкою бордового кольору та босоніжками на шпильках у тон. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із довгими віями, білий манікюр і золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Джессіка Гейл у бронзовому купальнику похизувалася стрункою фігурою.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie