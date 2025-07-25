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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній сукні: скандинавська модель Фріда Аасен сяяла на галавечорі

Сукня була дуже лаконічного дизайну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

30-річна скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала Францію, а точніше місто Сен-Тропе на Лазуровому узбережжі. Вона побувала на щорічному літньому галавечорі Gala One.

Фріда одягла на захід довгу вечірню сукню шоколадного кольору з шовку. Вбрання не мало декору, але його прикрашали драпування тканини, а також американська пройма. Модель доповнила сукню тільки босоніжками чорного кольору, браслетом-манжетою, а також легким макіяжем і укладанням.

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Захід Фріда відвідала з чоловіком Томі Чіаброю — італійським мільйонером. Кадрами з ним вона поділилася в Instagram.

/ © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

/ © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Пара одружилася 2022 року, а до вівтаря модель йшла в розкішній сукні від Elie Saab.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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