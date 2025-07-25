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- Шоу-бізнес
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У шоколадній сукні: скандинавська модель Фріда Аасен сяяла на галавечорі
Сукня була дуже лаконічного дизайну.
30-річна скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала Францію, а точніше місто Сен-Тропе на Лазуровому узбережжі. Вона побувала на щорічному літньому галавечорі Gala One.
Фріда одягла на захід довгу вечірню сукню шоколадного кольору з шовку. Вбрання не мало декору, але його прикрашали драпування тканини, а також американська пройма. Модель доповнила сукню тільки босоніжками чорного кольору, браслетом-манжетою, а також легким макіяжем і укладанням.
Захід Фріда відвідала з чоловіком Томі Чіаброю — італійським мільйонером. Кадрами з ним вона поділилася в Instagram.
Пара одружилася 2022 року, а до вівтаря модель йшла в розкішній сукні від Elie Saab.