У шоколадній сукні та із золотим клатчем: вагітна Дженніфер Лоуренс відвідала церемонію

Вагітна другою дитиною Дженніфер Лоуренс відвідала вчора церемонію вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі.
34-річна Лоуренс з'явилася на доріжці в елегантній коричневій сукні із золотими деталями на плечі та збоку на животі, доповнивши лук золотим клатчем Bottega Veneta та прикрасами Ana Khouri.
Дженніфер зібрала волосся в низький пучок і зробила пряму чубчик, підкреслила олівцем очі і нанесла натурального відтінку блиск на губи. На пальці у дівчини сяяла каблучка з великим діамантом, а манікюр вона зробила у світлому відтінку.
На церемонію цього вечора також завітали Дженніфер Лопес, Анджеліна Джолі з 16-річним сином Ноксом, Демі Мур та багато інших знаменитостей.
Декількома днями раніше Лоуренс сяяла у вінтажній сукні від французького бренду на прем'єрі фільму "Хліб і троянди" в Лос-Анджелесі.
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