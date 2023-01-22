У шоколадній сукні з декором у вигляді золотих губ: Кендал Дженнер на пафосному відкритті готелю

Для гостей заходу діяв дрескод – вони мали вийти на килимову доріжку у вечірніх образах, тому модель обрала лук від знаменитого Модного дому.

Сестра Кім Кардашян, 27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер, відвідала грандіозну та пафосну подію вчора ввечері — відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї.

Дівчина була однією із численних зіркових гостей заходу, які вийшли на синю килимову доріжку, демонструючи розкішні образи.

Кендал для своєї появи обрала шовкову сукню від культового французького Модного дому Schiaparelli з нової колекції 2023 року. Вбрання було виконане в шоколадному кольорі і красиво підкреслювало фігуру моделі. Єдиним декором на сукні була бретелька-ланцюжок прикрашена у вигляді золотих губ.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Також спереду сукні мали розріз, а її спина була повністю відкритою. Образ Кендал доповнила масивними золотими сережками та чорними мюлями.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Цей захід відвідала німецька блогерка Леоні Ганне та австралійська акторка Ребел Вілсон, а хедлайнеркою концерту на відкритті стала сама Бейонсе, яка вийшла на сцену у вбранні українського дизайнера.

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