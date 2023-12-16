У шоколадній сукні з оголеними плечами: дружина екс"Холостяка" Михайлюка показала вагітний живіт

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – опублікувала в Instagram своє нове фото.

На ньому модель постала в обтислій сукні шоколадного відтінку з оголеними плечами. Вбрання підкреслило вагітний живіт Даші.

Дівчина зібрала волосся ззаду, гарно уклала чубчик, зробила максимально природний макіяж, прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою, вуха – лаконічними сережками, а руки – каблучками. Даша має красивий і чарівний вигляд.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

У підписі модель розповіла, що познайомилася з лікарем, який буде приймати пологи, та те, що вона вже обрала ім'я для майбутньої дитини.

"Такс, на днях їздили знайомитесь з лікарем який буде приймати в мене пологи. Точніше, хірург який буде проводите операцію. Через те, що перші мої пологи були КР, другі через ризик також будуть такими. На УЗІ бачили нашого янголятка, якщо нам з чоловіком не здалось, то в нашій родині з’явиться ще один – курносик. Здається, в мене сильний ген з носом, а в Макса з кольором очей. Хоча мені здається, що хлопчик буде мати світлі очі. ( або це мені так хочется) ps: ім’я я вже вибрала , але чоловік все ще намагається переконати", – написала Даша.

Нагадаємо, раніше Даша Хлистун показала, як вона з донькою відпочила на пляжі у Маямі.

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