У шоколадній сукні з оголеними плечами: Моніка Беллуччі з коханим завітала на відкриття кінофестивалю

60-річна акторка у вбранні від Saint Laurent продемонструвала гарну фігуру.

Моніка Беллуччі відвідала церемонію відкриття 16-го кінофестивалю Люм'єр у Ліоні. На захід вона завітала у супроводі свого коханого – режисера Тіма Бертона.

Для появи на івенті акторка обрала не свій улюблений колір – чорний, а трендовий – коричневий.

На ній була обтисла сукня по фігурі шоколадного відтінку від бренду Saint Laurent з драпуванням та оголеними плечами.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Аутфіт Беллуччі доповнила коричневим клатчем, прикрашеним стразами. Вона зробила акуратну зачіску, макіяж із акцентом на очах і прикрасила руки браслетом і каблучками з діамантами.

Бертон був одягнений у чорний костюм, синю сорочку, чорну краватку і чорні замшеві туфлі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі у фотосесії для глянцю позувала у чорній сукні від Dolce & Gabbana з мереживним корсетним верхом.

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