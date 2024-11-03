У шоколадній сукні з оголеною спиною: вишукана Емілі Ратаковскі на галавечорі

33-річна модель у вбранні трендового кольору з'явилася на заході.

Емілі Ратаковскі відвідала галавечір LACMA Art+Film, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

На заході модель з'явилася у красивому образі і мала вишуканий вигляд. На ній була сукня трендового нинішнього сезону кольору – коричневого.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з атласного верху й оксамитового низу. Воно мало довгі рукави, оголені плечі і спину, що мала спокусливий вигляд.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Аутфіт Ратаковскі доповнила зачіскою у стилі старого Голлівуду, макіяжем у коричнево-бежевій відтінках і великими діамантовими сережками у вухах.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на геловін перевтілилася у Дженніфер Лопес у її легендарній сукні Versace з тропічним принтом, у якій вона вийшла на червону доріжку Grammy 2000 року.

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