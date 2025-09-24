ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній сукні з оголеною спиною: Емілі Блант у кокетливому аутфіті позувала на прем’єрі фільму у Лондоні

Акторка разом зі своїми колегами презентували у Великій Британії свій новий фільм.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емілі Блант

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант відвідала у Лондоні прем’єру біографічної драми про спорт «Незламний» (The Smashing Machine).

Перед фотокамерами акторка з’явилася у кокетливому образі. На ній була коротка сукня шоколадного кольору від бренду David Koma. Вбрання мало довгі рукави з отворами для великих пальців, імітований тканинний пояс-складки з драпуванням, оголену спину і довгий хвіст-шлейф.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Аутфіт Блант доповнила капроновими темними колготами з принтом polka dot і шкіряними шоколадними босоніжками з ремінцями і на високих шпильках.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із персиковими рум’янами, молочний манікюр, прикрасила вуха золотими сережками, а на руці була каблучка.

Блант позувала також зі совїми колегами — актором Двейном Джонсоном і режисером Бенні Сефдіном.

Двейн Джонсон, Емілі Блант і Бенні Сефді / © Associated Press

Двейн Джонсон, Емілі Блант і Бенні Сефді / © Associated Press

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Блант для прем’єри фільму «Незламний» у Берліні обрала вечірню бежеву сукню з акцентним чорним ліфом від David Koma.

В український прокат фільм «Незламний» виходить 3 жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie