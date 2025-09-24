У шоколадній сукні з оголеною спиною: Емілі Блант у кокетливому аутфіті позувала на прем’єрі фільму у Лондоні

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант відвідала у Лондоні прем’єру біографічної драми про спорт «Незламний» (The Smashing Machine).

Перед фотокамерами акторка з’явилася у кокетливому образі. На ній була коротка сукня шоколадного кольору від бренду David Koma. Вбрання мало довгі рукави з отворами для великих пальців, імітований тканинний пояс-складки з драпуванням, оголену спину і довгий хвіст-шлейф.

Емілі Блант / © Associated Press

Аутфіт Блант доповнила капроновими темними колготами з принтом polka dot і шкіряними шоколадними босоніжками з ремінцями і на високих шпильках.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із персиковими рум’янами, молочний манікюр, прикрасила вуха золотими сережками, а на руці була каблучка.

Блант позувала також зі совїми колегами — актором Двейном Джонсоном і режисером Бенні Сефдіном.

Двейн Джонсон, Емілі Блант і Бенні Сефді / © Associated Press

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Блант для прем’єри фільму «Незламний» у Берліні обрала вечірню бежеву сукню з акцентним чорним ліфом від David Koma.

В український прокат фільм «Незламний» виходить 3 жовтня.