- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
У шоколадній сукні з оголеною спиною: Емілі Блант у кокетливому аутфіті позувала на прем’єрі фільму у Лондоні
Акторка разом зі своїми колегами презентували у Великій Британії свій новий фільм.
Емілі Блант відвідала у Лондоні прем’єру біографічної драми про спорт «Незламний» (The Smashing Machine).
Перед фотокамерами акторка з’явилася у кокетливому образі. На ній була коротка сукня шоколадного кольору від бренду David Koma. Вбрання мало довгі рукави з отворами для великих пальців, імітований тканинний пояс-складки з драпуванням, оголену спину і довгий хвіст-шлейф.
Аутфіт Блант доповнила капроновими темними колготами з принтом polka dot і шкіряними шоколадними босоніжками з ремінцями і на високих шпильках.
Емілі зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із персиковими рум’янами, молочний манікюр, прикрасила вуха золотими сережками, а на руці була каблучка.
Блант позувала також зі совїми колегами — актором Двейном Джонсоном і режисером Бенні Сефдіном.
Нагадаємо, Емілі Блант для прем’єри фільму «Незламний» у Берліні обрала вечірню бежеву сукню з акцентним чорним ліфом від David Koma.
В український прокат фільм «Незламний» виходить 3 жовтня.