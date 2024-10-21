У шоколадній сукні з пишним декольте: кохана мільярдера Джеффа Безоса на прем'єрі у театрі

Лорен Санчес обрала для свого виходу вбрання трендового нинішньої осені кольору.
Американський мільярдер Джефф Безос і його кохана – 54-річна Лорен Санчес – відвідали прем'єру "Sunset BLVD" на Бродвеї у театрі Сент-Джеймс у Нью-Йорку.
Для свого культурного виходу Санчес обрала оксамитовий костюм шоколадного кольору від дизайнерки Laura Basci. Вбрання складалося зі штанів і топа з пікантним декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст.
Лорен зробила акуратне укладання і макіяж з пишними віями. Шию вона прикрасила діамантовим намистом з кулоном у вигляді хрестика.
Нагадаємо, раніше Лорен Санчес з'явилася на заході у пом'ятих штанях.
Читайте також: