У шоколадній сукні з пишним декольте: кохана мільярдера Джеффа Безоса на прем'єрі у театрі

Лорен Санчес обрала для свого виходу вбрання трендового нинішньої осені кольору.

Американський мільярдер Джефф Безос і його кохана – 54-річна Лорен Санчес – відвідали прем'єру "Sunset BLVD" на Бродвеї у театрі Сент-Джеймс у Нью-Йорку.

Для свого культурного виходу Санчес обрала оксамитовий костюм шоколадного кольору від дизайнерки Laura Basci. Вбрання складалося зі штанів і топа з пікантним декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст.

Лорен Санчес і Джефф Безос / Фото: Getty Images

Лорен зробила акуратне укладання і макіяж з пишними віями. Шию вона прикрасила діамантовим намистом з кулоном у вигляді хрестика.

Нагадаємо, раніше Лорен Санчес з'явилася на заході у пом'ятих штанях.

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