У шоколадній сукні з пишним декольте: Кім Кардашян у вбранні Versace 1996 року з'явилася на весіллі у Венеції

Кім Кардашян / © Associated Press

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Кім Кардашян папараці заскочили біля готелю, коли вона сідала до водного таксі, яке курсувало на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес, на острів Сан-Джорджо-Маджоре біля Венеції. Вона разом із сестрою Глое Кардашян махала і посилала повітряні поцілунки фотографам, а також вони робили селфі.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім обрала для святкування ефектний аутфіт. Вона була одягнена у вінтажну обтислу сукню Oroton шоколадного відтінку від Gianni Versace з осінньої колекції дизайнера 1996 року.

Кім Кардашян / © Associated Press

Вбрання мало бретельки і відверте V-подібне декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди. Сукня була оздоблена під ліфом і по боках мереживом в тон і стразами.

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Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Свій образ Кім доповнила масивним діамантовим кольє з двома нитками та грушоподібним кулоном. У неї було хвилясте укладання, макіяж у нюдово-коричневих відтінках і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, у перший день весільних урочистостей Кім Кардашьян постала у пітоновій сукні з колекції Versace 1994 року.