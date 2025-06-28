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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1825
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній сукні з пишним декольте: Кім Кардашян у вбранні Versace 1996 року з'явилася на весіллі у Венеції

Зірка реаліті знову обрала вінтажне вбрання для другого дня весільних урочистостей американського мільярдера і його коханої.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян папараці заскочили біля готелю, коли вона сідала до водного таксі, яке курсувало на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес, на острів Сан-Джорджо-Маджоре біля Венеції. Вона разом із сестрою Глое Кардашян махала і посилала повітряні поцілунки фотографам, а також вони робили селфі.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім обрала для святкування ефектний аутфіт. Вона була одягнена у вінтажну обтислу сукню Oroton шоколадного відтінку від Gianni Versace з осінньої колекції дизайнера 1996 року.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Вбрання мало бретельки і відверте V-подібне декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди. Сукня була оздоблена під ліфом і по боках мереживом в тон і стразами.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Свій образ Кім доповнила масивним діамантовим кольє з двома нитками та грушоподібним кулоном. У неї було хвилясте укладання, макіяж у нюдово-коричневих відтінках і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, у перший день весільних урочистостей Кім Кардашьян постала у пітоновій сукні з колекції Versace 1994 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1825
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