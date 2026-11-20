Кара Делевінь / © Getty Images

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Кара Делевінь відвідала щорічний захід Annual Women of Worth Celebration, організований косметичним брендом L’Oréal Paris у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами знаменитість постала у довгій шовковистій сукні шоколадного відтінку від Balmain із колекції прет-а-порте осінь-зима 2026-2027.

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Кара Делевінь / © Getty Images

Вбрання мало високий комір, довгі рукави, драпування на грудях і талії, яке гарно підкреслювало струнку фігуру моделі, та високий розріз збоку до стегна, оздоблений тонкими декоративними шнурками із золотистими пензликами.

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Кара Делевінь / © Getty Images

Делевінь була взута у гостроносі лаковані шоколадні слінгбеки на шпильках. Аутфіт вона доповнила прикрасами від Spinelli Kilcollin — лаконічними сережками і каблучками.

Волосся Кара зібрала у недбалий пучок, залишивши спереду густий чубчик, і зробила ніжний макіяж з помадою рожево-нюдового відтінку.

Нагадаємо, Кара Делевінь вразила незвичайним жакетом із коміром і креативними рукавами на прем’єрі фільму.

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