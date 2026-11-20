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- Шоу-бізнес
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У шоколадній сукні з розрізом до стегна: Кара Делевінь привернула увагу ефектним образом від Balmain
Модель з'явилася на світському заході у розкішному вбранні з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Кара Делевінь відвідала щорічний захід Annual Women of Worth Celebration, організований косметичним брендом L’Oréal Paris у Лос-Анджелесі.
Перед фотокамерами знаменитість постала у довгій шовковистій сукні шоколадного відтінку від Balmain із колекції прет-а-порте осінь-зима 2026-2027.
Вбрання мало високий комір, довгі рукави, драпування на грудях і талії, яке гарно підкреслювало струнку фігуру моделі, та високий розріз збоку до стегна, оздоблений тонкими декоративними шнурками із золотистими пензликами.
Делевінь була взута у гостроносі лаковані шоколадні слінгбеки на шпильках. Аутфіт вона доповнила прикрасами від Spinelli Kilcollin — лаконічними сережками і каблучками.
Волосся Кара зібрала у недбалий пучок, залишивши спереду густий чубчик, і зробила ніжний макіяж з помадою рожево-нюдового відтінку.
Нагадаємо, Кара Делевінь вразила незвичайним жакетом із коміром і креативними рукавами на прем’єрі фільму.