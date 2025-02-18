У шоколадній сукні з відвертим декольте: красива Дженна Ортега сяяла на церемонії

Дженна Ортега відвідала церемонію BAFTA Film Awards, яка відбулася у Лондоні. Вона з чарівною усмішкою сяяла перед фотографами.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася у спокусливому образі. На ній була шовкова сукня шоколадного відтінку від бренду Monse. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз, який чудово підкреслив сексуальний бюст зірки, та напіввідкриту спину. На шиї в Ортеги був шовковий шарф в тон.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженні зробили елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками, а руки – золотими каблучками з діамантами і золотим годинником.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженна Ортега у зухвалому луку з'явилася на Тижні моди у Парижі.

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