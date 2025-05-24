У шоколадній сукні з високим розрізом: донька Майкла Джексона у гламурному образі сяяла на Каннському кінофестивалі

Періс Джексон / © Associated Press

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Донька покійного попкороля Майкла Джексона — Періс Джексон — відвідала Каннський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру фільму «Люба, не треба!» (Honey Don't!).

Періс Джексон / © Associated Press

На червоній доріжці Періс з'явилася у гламурному аутфіті. На ній була сукня по фігурі шоколадного відтінку і без бретельок. Вбрання мало драпування, шлейф і високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Періс Джексон / © Associated Press

Лук Джексон доповнила коричневими туфлями з гострими носками і на шпильках, а також високими коричневими рукавичками із перлинними застібками.

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Періс Джексон / © Associated Press

Акторка зробила скуйовджену зачіску з локонами, макіяж у бежево-персикових відтінках, прикрасила вуха елегантними сережками, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а зверху рукавичок вона одягла каблучки з камінням.

Періс Джексон / © Associated Press

Нагадаємо, на Періс Джексон на благодійного балу amfAR з’явилася у пудровій сукні, яка складалася з прозорої шифонової спідниці з розрізом до талії і боді з корсетом, що переходив у структурний комір із гострими кінцями.