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- Шоу-бізнес
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У шоколадній сукні зі шкіряним ліфом: вагітна Енн Гетевей сяяла на прем'єрі "Одіссеї" у Парижі
Після оголошення про третю вагітність 43-річна акторка дедалі частіше обирає елегантні образи, які гарно акцентують на її округлому животі.
Енн Гетевей відвідала прем’єру фільму Крістофера Нолана «Одіссея» у Парижі, у якому вона виконала роль дружини Одіссея Пенелопу.
На івенті вагітна акторка постала у кастомній елегантній сукні насиченого шоколадного відтінку довжини максі від Модного дому Louis Vuitton, яка підкреслила її округлий живіт. Вбрання складалося зі шкіряного ліфа з рюшами на вирізі і плісованої спідниці з завищеною талією і шлейфом.
Взута зірка була у сатинові шоколадні босоніжки на високих платформах і підборах.
Гетевей прикрасила шию золотим кольє-чокером із великим синім каменем у центрі ідрібними діамантами, вуха — масивними, а руки — золотими каблучками зсинім і білим камінням.
В Енн була романтична довга зачіска з локонами, макіяж у теплих коричнево-бронзових відтінках і темний манікюр.
Про фільм:
В основі сюжету стрічки «Одіссея» десятирічна подорож царя Ітаки Одіссея додому після закінчення Троянської війни. На своєму шляху герой зустрічає міфічних істот, переживає небезпечні пригоди та проходить випробування, намагаючись повернутися до дружини Пенелопи та сина Телемаха.
В український прокат фільм виходить 16 липня.