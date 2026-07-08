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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній сукні зі шкіряним ліфом: вагітна Енн Гетевей сяяла на прем'єрі "Одіссеї" у Парижі

Після оголошення про третю вагітність 43-річна акторка дедалі частіше обирає елегантні образи, які гарно акцентують на її округлому животі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей відвідала прем’єру фільму Крістофера Нолана «Одіссея» у Парижі, у якому вона виконала роль дружини Одіссея Пенелопу.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

На івенті вагітна акторка постала у кастомній елегантній сукні насиченого шоколадного відтінку довжини максі від Модного дому Louis Vuitton, яка підкреслила її округлий живіт. Вбрання складалося зі шкіряного ліфа з рюшами на вирізі і плісованої спідниці з завищеною талією і шлейфом.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Взута зірка була у сатинові шоколадні босоніжки на високих платформах і підборах.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Гетевей прикрасила шию золотим кольє-чокером із великим синім каменем у центрі ідрібними діамантами, вуха — масивними, а руки — золотими каблучками зсинім і білим камінням.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

В Енн була романтична довга зачіска з локонами, макіяж у теплих коричнево-бронзових відтінках і темний манікюр.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Про фільм:

В основі сюжету стрічки «Одіссея» десятирічна подорож царя Ітаки Одіссея додому після закінчення Троянської війни. На своєму шляху герой зустрічає міфічних істот, переживає небезпечні пригоди та проходить випробування, намагаючись повернутися до дружини Пенелопи та сина Телемаха.

В український прокат фільм виходить 16 липня.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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