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- Шоу-бізнес
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У шоколадному бікіні: британська зірка реаліті похизувалася пружними сідницями на пляжі
Джессіка Гейл обожнює ділитися з фоловерами своїми знімками у купальниках.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку.
Білявка позувала на вечірньому пляжі у сексуальному шоколадному бікіні на зав’язках. Гейл похизувалася на камеру спокусливими пружними сідницями. У руках вона тримала молодий кокос із соломинкою.
У Джессіки було розпущене волосся і браслети на руках. Позуючи, вона заплющила очі і мило усміхалася.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у стильному червоному купальнику влаштувала фотосесію на яхті.