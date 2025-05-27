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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

У шоколадному бікіні: британська зірка реаліті похизувалася пружними сідницями на пляжі

Джессіка Гейл обожнює ділитися з фоловерами своїми знімками у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку.

Білявка позувала на вечірньому пляжі у сексуальному шоколадному бікіні на зав’язках. Гейл похизувалася на камеру спокусливими пружними сідницями. У руках вона тримала молодий кокос із соломинкою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Джессіки було розпущене волосся і браслети на руках. Позуючи, вона заплющила очі і мило усміхалася.

Нагадаємо, Джессіка Гейл у стильному червоному купальнику влаштувала фотосесію на яхті.

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