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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

У шоколадному бікіні і з прикрасою на грудях: подруга Кім Кардашян продемонструвала ефектний пляжний лук

Олівія Пірсон потішила фоловерів новим контентом із відпочинку у Мексиці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Подруга Кім Кардашян — телезірка Олівія Пірсон — опублікувала в Instagram нову порцію світлин із відпочинку, який вона проводить на мексиканському курорті Кабо-Сан-Лукас.

Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Олівія постала перед фотокамерою у стильному шоколадному бікіні, у якому вона мала стрункий і красивий вигляд. Свій пляжний аутфіт Пірсон доповнила цікавою прикрасою з намистин на груди.

Олівія Пірсон

Олівія Пірсон

Своє платинове волосся дівчина розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила образ золотими прикрасами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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