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- Шоу-бізнес
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У шоколадному бікіні і з прикрасою на грудях: подруга Кім Кардашян продемонструвала ефектний пляжний лук
Олівія Пірсон потішила фоловерів новим контентом із відпочинку у Мексиці.
Подруга Кім Кардашян — телезірка Олівія Пірсон — опублікувала в Instagram нову порцію світлин із відпочинку, який вона проводить на мексиканському курорті Кабо-Сан-Лукас.
Олівія постала перед фотокамерою у стильному шоколадному бікіні, у якому вона мала стрункий і красивий вигляд. Свій пляжний аутфіт Пірсон доповнила цікавою прикрасою з намистин на груди.
Своє платинове волосся дівчина розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила образ золотими прикрасами.