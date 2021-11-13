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У шоколадному бікіні: Оля Полякова похизувалася стрункою фігурою на пляжі

У шоколадному бікіні: Оля Полякова похизувалася стрункою фігурою на пляжі

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Співачка поділилася яскравими фото з відпустки.

Оля Полякова нині насолоджується відпочинком у райському куточку – на Мальдівах. І Полякова була б не Поляковою, якби вона не поділилася знімками у бікіні з пляжу.

Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Позувала співачка у шоколадному купальнику-бандо з кільцями, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Пляжний лук Оля доповнила солом'яним капелюхом і чорними окулярами.

Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Фотографувала зірку її молодша донька Аліса.

"Підріс фотограф!", — підписала світлина щаслива мама.

Раніше співачка влаштувала фотосет у мокрому купальнику. Вийшло ефектно.

Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

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