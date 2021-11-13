У шоколадному бікіні: Оля Полякова похизувалася стрункою фігурою на пляжі

Співачка поділилася яскравими фото з відпустки.
Оля Полякова нині насолоджується відпочинком у райському куточку – на Мальдівах. І Полякова була б не Поляковою, якби вона не поділилася знімками у бікіні з пляжу.
Позувала співачка у шоколадному купальнику-бандо з кільцями, який чудово сидів на її стрункій фігурі.
Пляжний лук Оля доповнила солом'яним капелюхом і чорними окулярами.
Фотографувала зірку її молодша донька Аліса.
"Підріс фотограф!", — підписала світлина щаслива мама.
Раніше співачка влаштувала фотосет у мокрому купальнику. Вийшло ефектно.
Читайте також:
- У сексуальних образах і розкішних головних уборах: Оля Полякова виступила з грандіозним шоу у Палаці спорту
- На шпильках і у джинсовому жакеті із золотою торочкою: стильна Оля Полякова прийшла на прем'єру фільму DZIDZIO
- У смарагдовому купальнику і капелюсі: Оля Полякова показала нове фото з відпочинку у Франції