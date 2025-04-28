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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

У шоколадному бікіні з металевими кільцями: британська модель продемонструвала модний пляжний лук

Джессіка Гейл обожнює фотографуватися у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram серію світлин із відпочинку. Фотосет вона влаштувала біля лежаків і з коктейлем у руці.

Красуня продемонструвала модний пляжний лук. Білявка позувала у темно-шоколадному бікіні із металевими золотими кільцями і зав’язками на плавках.

Вона мала стрункий і звабливий вигляд.

У Джессіки було розпущене волосся, макіяж із довгими накладними віями і глянцевим блиском на губах. Свій образ Гейл доповнила золотими браслетами і каблучками.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показалася у білому купальнику, який чудово підкреслив її гарну засмагу.

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