У шоколадному бомбері і мінішортах: Надя Дорофєєва у стильному образі позувала у фотосеті

Співачка приміряла стильне вбрання трендового кольору.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, в якій вона продемонструвала стильний аутфіт.
Перед фотокамерою артистка позувала у костюмі трендового шоколадного відтінку, який складався з бомбера і коротких шортів. Зверху рукавів зірка одягла парні золоті браслети.
Лук Надя доповнила шкіряними коричневими високими чоботами, з-під яких визирали чорні гольфи.
У Дорофєєвої було мокре укладання, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і чорний манікюр.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва продемонструвала стильний лук від українського бренду.
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