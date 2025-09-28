ТСН у соціальних мережах

У шоколадному капелюсі і мінісукні з мереживом: Анна Саліванчук на відкритті кінофестивалю

Акторка у гарному аутфіті позувала на кіноподії.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук продемонструвала стильний образ на церемонії відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві.

Акторка з’явилася там у бежевій мінісукні з мереживом у білизняному стилі, зверху якого одягла темно-шоколадний жакет-пальто. Талію вона підкреслила шоколадним поясом-шнурком.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Аутфіт Анна доповнила шоколадним капелюхом із чорною стрічкою і ланцюжком, екстравагантною золотою сумочкою і темно-шоколадними замшевими чоботами. Лук зірка завершила золотими прикрасами.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Нагадаємо, Анна Саліванчук на прем’єру фільму «Абатство Даунтон: Величний фінал» одягла чорний костюм, що складався з прямих штанів і жилета з V-подібним вирізом, який вона доповнила мереживними рукавичками з пір’ям.

