- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
У шоколадному купальнику і з об’ємною зачіскою: Lizzo у пікантному образі знялася на яхті для журналу
38-річна американська реперка стала героїнею цифрової обкладинки відомого спортивного видання.
Американська реперка Lizzo стала героїнею липневого цифрового випуску Sports Illustrated Swimsuit.
На одному з кадрів, який артистка опублікувала в Instagram, вона постала у шоколадному суцільному купальнику від бренду Spice Market. Модель мала глибоке V-подібне декольте, високі вирізи на стегнах і відкриті боки, оздоблені тонкими зав’язками. Відвертий фасон чудово підкреслив пишні форми реперки.
Образ вона доповнила золотим браслетом від Givenchy та довгим нюдовим манікюром мигдалеподібної форми. Її волосся уклали в об’ємну зачіску з локони, а в макіяжі зробили акцент на сяйливій шкірі та коричневій помаді.
Авторкою знімання стала фотографиня Робін Гарпер. Фотосесію провели у приватному маєтку на півдні Флориди та на яхті у затоці Маямі.
Світлину у соцмережі Lizzo іронічно підписала: «Наступного разу, коли хтось спробує наговорити нісенітниць, я просто надішлю йому це фото».
Це дебютна обкладинка реперки для Sports Illustrated Swimsuit. У фотосеті вона також приміряла купальники власного бренду Yitty Swim та моделі інших марок.