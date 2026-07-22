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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

У шоколадному купальнику і з об’ємною зачіскою: Lizzo у пікантному образі знялася на яхті для журналу

38-річна американська реперка стала героїнею цифрової обкладинки відомого спортивного видання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Lizzo

Lizzo

Американська реперка Lizzo стала героїнею липневого цифрового випуску Sports Illustrated Swimsuit.

На одному з кадрів, який артистка опублікувала в Instagram, вона постала у шоколадному суцільному купальнику від бренду Spice Market. Модель мала глибоке V-подібне декольте, високі вирізи на стегнах і відкриті боки, оздоблені тонкими зав’язками. Відвертий фасон чудово підкреслив пишні форми реперки.

Lizzo

Lizzo

Образ вона доповнила золотим браслетом від Givenchy та довгим нюдовим манікюром мигдалеподібної форми. Її волосся уклали в об’ємну зачіску з локони, а в макіяжі зробили акцент на сяйливій шкірі та коричневій помаді.

Авторкою знімання стала фотографиня Робін Гарпер. Фотосесію провели у приватному маєтку на півдні Флориди та на яхті у затоці Маямі.

Світлину у соцмережі Lizzo іронічно підписала: «Наступного разу, коли хтось спробує наговорити нісенітниць, я просто надішлю йому це фото».

Це дебютна обкладинка реперки для Sports Illustrated Swimsuit. У фотосеті вона також приміряла купальники власного бренду Yitty Swim та моделі інших марок.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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