У шоколадному пальті і з блакитною сумочкою: 81-річна Катрін Деньов на Тижні моди у Парижі

Акторка ніколи не пропускає Тижні моди у Парижі.
Катрін Деньов відвідала Паризький тиждень моди. Акторка побувала на показі чоловічої колекції AMI бренду Alexandre Mattiussi осінь-зима 2025/2026, який відбувся у Парижі.
Акторка постала в елегантному шоколадному пальті із золотими ґудзиками, чорному кардигані, топі і чорних прямих штанях.
Аутфіт Катрін доповнила чорними лоферами і стильною блакитнолю сумочкою від бренду Ami Paris.
Деньов зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із рожевою помадою, шию прикрасила золотим ланцюжком, а на руці красувалася коктейльна каблучка з діамантами.
Нагадаємо, Катрін Деньов на показі Jean Paul Gaultier Haute Couture осінь/зима 2024-2025 постала в улюбленому образі total black.
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