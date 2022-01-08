У шоколадному пальті та вишневих штанях: Ешлі Робертс на вулицях Лондона

У шоколадному пальті та вишневих штанях: Ешлі Робертс на вулицях Лондона

Учасниця гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча продемонструвала новий стильний лук.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на роботу на радіостанцію Heart Breakfast Radio Studios, де вона веде ранкове шоу.

Знаменитість, як завжди, мала стильний вигляд. На ній був червоний топ із блискавкою та коміром, вишневі штани кльош зі стрілками та шоколадне пальто.

Ешлі Робертс / Getty Images

Вбрання Ешлі скомбінувала з лакованими бежевими туфлями та улюбленою яскраво-червоною сумочкою з плетінням від Bottega Veneta.

Волосся ведуча зібрала в хвіст, випустивши спереду пасма, і сховала очі під чорними окулярами.

Раніше Робертс виходила у світ у рожевому пальті River Island та рожевій спідниці Karen Millen. Такий ніжний колір дуже пасує Ешлі.

Ешлі Робертс / Getty Images

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