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- Шоу-бізнес
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У шоколадному топі і без бюстгальтера: Белла Хадід блиснула оголеними грудьми перед папараці
28-річна модель у пікантному образі вийшла у світ.
Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці, коли виходила з готелю у Нью-Йорку. Вона мала стильний і пікантний вигляд водночас.
Модель була одягнена у блакитні рвані джинси і темно-шоколадний топ із відкритою лінією плечей, який просвічувався. На Хадід не було бюстгальтера, тож вона блиснула оголеними грудьми.
Лук Белла доповнила красивим шкіряним поясом із металевою пряжкою, вінтажною шкірянкою, яку тримала в руці, і темними шкіряними мулями на підборах.
Белла розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – делікатним ланцюжком із підвіскою, а руки –браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Белла Хадід станцювала під українську пісню.