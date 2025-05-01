У шоколадному топі і без бюстгальтера: Белла Хадід блиснула оголеними грудьми перед папараці

Белла Хадід / © Getty Images

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Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці, коли виходила з готелю у Нью-Йорку. Вона мала стильний і пікантний вигляд водночас.

Модель була одягнена у блакитні рвані джинси і темно-шоколадний топ із відкритою лінією плечей, який просвічувався. На Хадід не було бюстгальтера, тож вона блиснула оголеними грудьми.

Белла Хадід / © Getty Images

Лук Белла доповнила красивим шкіряним поясом із металевою пряжкою, вінтажною шкірянкою, яку тримала в руці, і темними шкіряними мулями на підборах.

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Белла розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – делікатним ланцюжком із підвіскою, а руки –браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Белла Хадід станцювала під українську пісню.